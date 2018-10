Ricercato in tutta Europa, arrestato a Bellaria. Scattano le manette per spacciatore albanese

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:09 - 23 Ottobre 2018

Un 26enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Bellaria in esecuzione di un mandato europeo emesso dalla Germania. Il giovane ricercato in tutta Europa, con precedenti e già noto alle forze dell'ordine, deve rispondere di traffico di sostanze stupefacenti avvenuto in varie località tedesche tra il dicembre 2017 e il marzo 2018. Arrestato si trova in carcere a Rimini in attesa dell'estradizione.



"Proseguono i servizi di prevenzione e repressione posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi" si legge nella nota dell'Arma "che, come disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Giuseppe Sportelli, anche con il termine degli impegni estivi, continuano a mantenere alta la guardia sul territorio, diversificando le modalità di intervento al fine di contrastare in maniera incisiva le varie fenomenologie di reato e fornire ai cittadini risposte il più concrete ed incisive. "