Calcio C, mercoledì (20,30) il Rimini a Terni, una sfida anche contro la cabala: mai un successo. La prevendita

| 12:02 - 23 Ottobre 2018

Lo stadio Liberati di Terni non ha mai portato fortuna alla squadra biancorossa. In 11 partite il Rimini non ha mai vinto, 4 i pareggi e 7 le vittorie della Ternana. Tre le reti segnate dai biancorossi, 14 dalla Ternana. Questi i precedenti ricostruiti da "Rimini 100-Una storia biancorossa".

1939-40 C Ternana-RIMINI 2-0

1964-65 C Ternana-RIMINI 2-0

1965-66 C Ternana-RIMINI 1-0

1966-67 C Ternana-RIMINI 1-1 PERVERSI

1976-77 B Ternana-RIMINI 0-0

1977-78 B Ternana-RIMINI 0-0

1978-79 B Ternana-RIMINI 1-0 Buccilli (aut)

1995-96 C2 Ternana-RIMINI 1-1 PERNA, Maurizi

1996-97 C2 Ternana-RIMINI 1-0 Bellotto (rig)

2005-06 B Ternana-RIMINI 2-1 Jimenez, Dionigi, MOTTA

2009-10 C1 Ternana-RIMINI 3-0 Tozzi Borsoi, Tozzi Borsoi (rig), Perney



PREVENDITA Si gioca mercoledì alle 20,30. I tagliandi del settore ospiti (Curva Ovest) possono essere acquistati, al costo di 12 euro (+ 1,50 di diritti di prevendita), on-line tramite il circuito Vivaticket http://www.vivaticket.it/ o nei seguenti punti vendita presenti in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 - Rimini (0541.27656)

Rimini Reservation, piazzale Cesare Battisti 1 - Rimini (0541.51331)

Tabaccheria Romani, via Popilia 5 - Rimini (0541.742702)

Tabaccheria della Piazza, via Molari 10 - Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22 - Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro commerciale Atlante, via Tre Settembre 17 Dogana - Repubblica di San Marino (0549.905767)

La vendita sarà attiva sino alle ore 19 di martedì 23 ottobre, senza obbligo di Tessera del Tifoso.

Il giorno della gara i residenti in regione Emilia Romagna potranno acquistare, sempre senza Tessera del Tifoso, i biglietti per tutti settori dello stadio ad esclusione del settore ospiti (Curva Ovest).