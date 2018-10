Poggio Torriana a Fico, il parco del Cibo più grande del mondo. Stand e sconti speciali per residenti

Eventi

Poggio Torriana

| 11:18 - 23 Ottobre 2018

Poggio Torriana ha aderito al progetto "Comuni in Festa" promosso da FICO Eataly World – l'acronimo sta per Fabbrica Italiana Contadina e racchiude tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo – con l’obiettivo di raccontare le proprie tradizioni culturali e culinarie.

Un racconto corale, in collaborazione con la Pro Loco Poggio Berni e alcune aziende del territorio che hanno fornito i loro prodotti, che saranno esposti sabato 10 novembre.



Il Parco del Cibo "più grande del mondo"– ingresso gratuito, orario continuato tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte - sarà palcoscenico della cultura, del folclore e della gastronomia di casa nostra: per l'intera giornata di sabato le “azdore” della Pro Loco prepareranno le tagliatelle in uno spazio espositivo dedicato e insieme al Comune promuoveranno il territorio con l’offerta di materiale turistico e prodotti enogastronomici della nostra tradizione.



Per l’occasione, la Pro Loco organizza un pullman per la visita al parco con partenza sabato alle ore 7,45 e rientro alle 19 presso il Piazzale della chiesa Sant’Andrea Apostolo di Poggio Berni (via Roma, 4) e colazione offerta, al costo di 15 euro. I partecipanti saranno liberi di visitare in piena autonomia tutta l’area del Parco. E’ necessario prenotarsi entro lunedì 5 novembre chiamando il numero 3408915247 o il 3393427016. La partecipazione è aperta anche ai non residenti.



Inoltre, grazie a questa collaborazione, gli abitanti di Poggio Torriana che visiteranno Fico tra il 10 novembre e il 10 gennaio riceveranno un omaggio speciale: mostrando un documento d’identità presso il punto di accoglienza, riceveranno la carta privilegio che darà il diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti del parco per un anno intero.