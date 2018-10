Beach tennis femminile, Mazzotti-Toracci mantengono la leadership. Cicchetti-Vassura si staccano

Sport

23 Ottobre 2018

Ancora tante emozioni nel campionato nel campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A, mantengono la vetta Gloria Mazzotti e Stefania Toracci, anche se alle loro spalle non cedono Sarka Zannoni e Francesca Bernardi. Nel girone B, Elisa Cicchetti e Margherita Vassura volano in solitaria grazie allo stop subito da Genni Moretti ed Alice Giubellini per merito di Simona Olivi e Raffaella Zangoli.



I RISULTATI

Girone A Nel girone A tutti successi pieni per 3-0 rispettivamente di Mazzotti-Toracci su Baldini-Prati, Zannoni-Bernardi su Brigliadori-Scarpellini, Coscia-Olei su Barilari-Lualdi e Porzioli-Negri su Gianessi-Marcelletti.

Classifica A. Mazzotti-Toracci 15, Zannoni-Bernardi 13, Porzioli-Negri 12, Coscia-Olei 9, Baldini-Prati 6, Brigliadori-Scarpellini 3, Gianessi-Marcelletti 2, Barilari-Lualdi 0.

Girone B. Vittoria piena 3-0 di Cicchetti-Vassura su Rocchi-Falconi, mentre di misura per 2-1 è il successo di Olivi-Zangoli su Moretti-Giubellini nel match clou della serata. In posticipo giocheranno Moretti-Comandini opposte a Santambrogio-Amatori e Zaghini-Bevitori opposte a Gregorini-Ceccaroni.

Classifica Girone B. Cicchetti-Vassura 14, Moretti G.-Giubellini 12, Olivi-Zangoli 8, Moretti-Comandini, Gregorini-Ceccaroni 5, Zaghini-Bevitori 4, Rocchi-Falconi, Santambrogio-Amatori 0.

La sesta giornata è in programma lunedì prossimo.