Raccolta differenziata, incontro per sensibilizzare gli studenti di Coriano

Attualità

Coriano

| 10:04 - 23 Ottobre 2018

Continua a Coriano la sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti Porta a Porta.

Lunedì 22 ottobre sono iniziati gli incontri nelle scuole del comune, per l’occasione il Sindaco Domenica Spinelli e l'assessore all'ambiente Anna Pazzaglia si sono recate nelle scuole di Coriano centro e Sant’Andrea in Besanigo.

Gli appuntamenti di lunedì nelle scuole dell’infanzia Coccinella e Arcobaleno, elementare Favini e Medie Gabellini hanno visto la partecipazione di oltre 500 studenti.

Gli incontri proseguiranno mercoledì 24 ottobre con le scuole a Ospedaletto e giovedì 25 ottobre a Cerasolo e Mulazzano, incontrando altri 650 studenti.

Grande interesse sull'ambiente e molta attenzione da parte di tutti i bambini e ragazzi a cui sono stati chiesti due impegni: quello di fare correttamente la raccolta differenziata a scuola e , dopo aver superato un breve esame sulla conoscenza dei principi base della raccolta , quello di essere "sorveglianti speciali" nelle loro famiglie.

Il Sindaco e l'assessore hanno promesso di ritornare a scuola prima delle vacanze di Natale per gli auguri ma anche per raccogliere suggerimenti, spunti e riflessioni da parte dei "sorveglianti speciali" in merito alla raccolta Porta a Porta.