Rimini

| 09:54 - 23 Ottobre 2018

Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme. I due artisti hanno presentato la canzone 'Come una danza' e si esibiranno in varie città italiane nel 2019. Il prossimo 30 novembre uscirà un cofanetto con i loro brani più celebri. Tour in 13 date, si partirà il 30 aprile da Rimini, per chiudere il 25 maggio a Torino. Biglietti disponibili dalle su Ticketone.it e dal 29 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali.