VIDEO: scontro auto bici in via Matteotti a San Giuliano. Grave il ciclista, intervenuto l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 09:42 - 23 Ottobre 2018

Un 44enne straniero a bordo della sua bici è stato investito da un'auto a San Giuliano di Rimini. L'incidente è avvenuto verso le 8.20 di martedì mattina. Lo scontro si è verificato in via Matteotti angolo via Bissolati. Secondo quanto ricostruito l'auto ha preso in pieno la bici che è finita sul parabrezza della Renault Clio. Ad avere la peggio l'uomo che è stato, soccorso da personale del 118 con ambulanza ed automedica e poi trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena, per la gravità delle ferite riportate. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. Nel video il luogo dell'incidente.