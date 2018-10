Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, un arrestato in Valmarecchia

Cronaca

Novafeltria

| 09:31 - 23 Ottobre 2018

Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. A finire in manette un residente in Valmarecchia che è stato arrestato dai carabinieri di Novafeltria in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Rimini su richiesta del Pm Davide Ercolani. Il provvedimento è scaturito da un’attività condotta dai carabinieri a seguito di una denuncia. All’esito del quadro investigativo sviluppato dai militari sono emersi gravi elementi di colpevolezza. Dopo le formalità di rito, l'uomo difeso dall'avvocato Dennis Gori è stato condotto presso il carcere di Rimini. Seguiranno aggiornamenti.