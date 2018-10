Rimini: nasce la Temporary green square, la piazza tra Teatro e Castello si riscopre verde

Attualità

Rimini

| 15:35 - 22 Ottobre 2018

Il Teatro Galli si riprende la scena e la città riscopre i suoi spazi, all’insegna dell’arte e del verde urbano. Con l’apertura del Teatro infatti sboccia anche la Temporary green square realizzata con Giardini d'Autore: una serie di installazioni di arredo urbano e verde pensate per valorizzare l’area compresa tra il Galli e il Castel Sismondo, il percorso che porterà alla realizzazione della nuova Piazza Malatesta. Un progetto che, nella filosofia che sta accompagnando la rinascita del teatro, vede il coinvolgimento attivo di componenti diverse della comunità: l’assessorato ai Lavori pubblici infatti ha messo in relazione Anthea e diverse imprese del territorio per arrivare a rifunzionalizzare uno spazio pubblico già riscoperto in versione ‘green’ in occasione dell’ultima edizione di Giardini d’Autore. Piante, arbusti, arredi in legno hanno quindi creato uno spazio verde e di public art dando un nuovo volto a piazza Malatesta: un intervento che conferma la strada scelta dall'amministrazione comunale di promuovere, attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, la cultura del verde non solo come elemento di arredo urbano ma anche come portatore di benessere per tutti i cittadini, che vedono migliorare la propria qualità della vita grazie alla riappropriazione estetica e funzionale di alcuni tra gli spazi più significativi della città.

L'intervento è stato progettato e realizzato in stretta collaborazione con Giardini d'Autore ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al contributo di Anthea S.r.l, "I progettisti" di Tamara Scarpellini e Stefan Scarpellini, Ravaioli legnami S.r.l, Vivai Fabbri, Vivai Bilancioni, Irriverde S.r.l., Gruppo Ubisol S.r.l., Colorificio Sammarinese S.p.a, Neon Rimini Group S.r.l., Prograss s.r.l. ed EMmeA s.r.l. Un fondamentale apporto al progetto è arrivato dalle volontarie e dai volontari del gruppo Ci.ViVo. Farm Borg, nato per prendersi cura degli spazi verdi dello storico Borgo San Giuliano.