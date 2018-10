Raduno di scout e radioamatori nel fine settimana al Castello degli Agolanti di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:03 - 22 Ottobre 2018

Oltre un centinaio di scout si sono messi alla prova, sabato e domenica, al Castello degli Agolanti per comunicare con il codice Morse e collegarsi via radio con comunità di scout di altre regioni italiane. A rendere possibile gli inediti metodi di trasmissione è stata la C.I.S.A.R. sezione di Riccione, radioamatori che fanno parte del Centro Italiano Sperimentale ed Attività Radioantistiche.



Nella due giorni al castello i ragazzi si sono cimentati anche in una caccia alla volpe e nelle prime nozioni di tecniche di radiotrasmissione.

Il connubio tra scout e radioamatori è partito sabato 20 ottobre, in concomitanza della giornata mondiale dello Jamboree, per proseguire domenica 21 quando hanno partecipato alle iniziative il vicesindaco Laura Galli e il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Galassi. Un' iniziativa salutata con favore dall’amministrazione che vede nella condivisione di spazi pubblici, da parte di associazioni e giovani, nuovi stimoli e opportunità di conoscenze.