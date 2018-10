Danni e maltempo, cade un palo del telefono a Bellaria. Intervento della Polizia Municipale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:04 - 22 Ottobre 2018

Nella giornata domenica a seguito dell'improvvisa ondata di maltempo, il personale della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina ha eseguito diversi interventi.

A metà pomeriggio, in particolare, a causa del forte vento, un palo della telefonia in via S. Vito, nel tratto compreso tra via Cassandra e la rotatoria con via Fermignano, si è piegato verso la strada. Per questioni di sicurezza, il tratto è stato chiuso in attesa dell'intervento di riparazione e la strada resterà interdetta alla circolazione, per qualche giorno, fino alla conclusione dei lavori di ripristino.

Sempre domenica, intorno alle 16.00, in via F.lli Cervi si è spezzato un albero, che è caduto all'interno di un'abitazione: per questo, non si è resa necessaria la chiusura della strada, con i Vigili del Fuoco che nella mattinata di oggi sono intervenuti. L’attività legata al maltempo si è completata con numerose attività minori, al fine di rimuovere dalla sede stradale vari rami e cassonetti dei rifiuti spostati dal forte vento.

Intervento compiuto in via Pinzon: dove un conducente, probabilmente ubriaco, ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada; il tutto si è concluso con una richiesta di accertamenti atti a verificare l’eventuale stato di ebbrezza del guidatore.

Quest’intervento richiama il servizio di controllo del territorio predisposto nella serata di sabato: obiettivo, la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Sono così state sottoposte ad accertamenti quindici persone, una delle quali, con un tasso alcolico di 1,28 g/l, è stata denunciata in stato di libertà ed ha visto la propria patente ritirata.