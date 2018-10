Crolla parte di parete della vecchia scuola di Santa Cristina, confinanti preoccupati. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:47 - 22 Ottobre 2018

Il maltempo di domenica pomeriggio ha causato diversi disagi ai cittadini e anche alle strutture. Una parte di parte della vecchia scuola di Santa Cristina è crollata pare proprio a causa del vento e della pioggia di domenica. La costruzione si trova in via Santa Cristina angolo via delle Selve. I vicini sono preoccupati della situazione che vede la struttura pericolante. "Non ne possono più di vedere questo rudere di struttura" scrive il nostro lettore al numero Whatsapp 347 8809485 "ci sono pure i fili della corrente a penzoloni da come si vede nelle foto, sono collegati anche con la nostra palazzina ed è pericoloso."