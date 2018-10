Riccione, dopo la rapina fugge a piedi: inseguito e bloccato dalle persone in strada

Cronaca

Riccione

| 06:38 - 22 Ottobre 2018

Entra armato in un negozio di Riccione in pieno giorno, lo rapina ma la sua fuga viene fermata dai passanti. I fatti sono accaduti domenica mattina. L'uomo, un 33enne riminese con precedenti, è entrato nell'esercizio commerciale di abbigliamento con un coltello. La titolare ha consegnato l'incasso e, una volta scappato il rapinatore, è uscita in strada dando l'allarme. Alcuni cittadini si sono messi all'inseguimento del 33enne che stava fuggendo a piedi, riuscendo a bloccarlo poco dopo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno arrestato il rapinatore. Sarà processato per direttissima.