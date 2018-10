Basket D, primo passo falso del Bellaria a Sant'Agata sul Santerno: ko per 73-63

Sport

Bellaria Igea Marina

| 01:57 - 22 Ottobre 2018

Arriva il primo passo falso per il Bellaria, che scivola per 70-63 in quel di Sant’Agata. Privi di Benzi, ancora fermo ai box, e di Maralassou, i biancoblu non riescono a spuntarla contro una delle migliori formazioni del girone, nonostante una super partita di capitan Tassinari.

E' in avvio che si decide di fatto la gara: il Bellaria non segna per 5’, i padroni di casa invece piazzano un 14-0 prima che Galassi riesca ad interrompere la carestia, con il primo quarto che si chiude sul 24-10.

I biancoblu provano a reagire, entrano in partita Tassinari, Foiera e Mazzotti e toccano in un paio di occasioni il -4, ma il Selene riesce a rimanere avanti grazie ai punti di Spinosa e di Totaro e così si torna negli spogliatoi sul 29-43.

Dopo la pausa il copione non cambia, con i ravennati in testa e il Bellaria ad inseguire: gli uomini di Domeniconi, sotto di 14 lunghezze, piazzano un parziale di 0-13 firmato Galassi, Mazzotti e soprattutto Tassinari, portandosi sul 50-49. I padroni di casa però riescono a rimanere il vantaggio, chiudendo il quarto sul 54-49.

Negli ultimi 10’ il Bellaria va all’arrembaggio, ma un arbitraggio decisamente casalingo complica i piani dei biancoblu: il Selene segna due soli canestri dal campo, non sbaglia dalla lunetta e gestisce senza troppi problemi fino al 70-63 finale.



IL TABELLINO

SELENE SANT’AGATA - BELLARIA BASKET 70-63

SANT’AGATA: Spinosa 20, Rubbini 12, Totaro 11, Baldrati 11, Caprara 8, Bergantini, Vignudelli 5, Mastrilli 3, Camorani, Montanari ne. All.: Dalpozzo

BELLARIA: Mazzotti 7, Galassi 17, Gori 3, Tassinari 19, Foiera 11, Demaio 3, Benedettini 2, Tongue, Zaghini, Sirri ne, Malatesta ne. All.: Domeniconi

ARBITRI: Piazza e Minervini

PARZIALI: 10-24, 29-43, 49-54.