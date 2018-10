Basket C Gold, RBR doma la Virtus Imola ed è leader a punteggio pieno. F. Bedetti top scorer: 25 punti

Sport

Rimini

| 01:53 - 22 Ottobre 2018

RBR porta a casa il referto rosa (83-73) contro un'Imola mai doma al termine di una partita bellissima, giocata ad alta intensità da entrambe le squadre all'interno di un Flaminio formato "Arena" (1400 persone presenti). MVP un super Francesco Bedetti (25/9/7), ma decisivi anche Bianchi (14 con 4/9 da tre) e Broglia (14).

Rimini parte a ritmi altissimi con la Virtus che fatica a contenere le perdite in difesa. Francesco Bedetti e compagni sono chirurgici su entrambe le metà campo mostrando una cattiveria ed un'intensità letale che portano a ben 50 punti segnati alla fine del primo tempo. Ad inizio ripresa Imola stringe le maglie in difesa e trascinata da Percan e Magagnoli si rifà pericolosamente sotto di 5 lunghezze alla vigilia degli ultimi 10'. La partita si infiamma e la tensione è da playoff: Imola trova il sorpasso nei primi minuti del quarto, ma due triple di Bianchi ricacciano indietro gli ospiti. Il Flaminio canta e sostiene i biancorossi che spinti da Bedetti, Broglia e Bianchi trovano l'allungo decisivo; RBR trova così la terza vittoria consecutiva e rimane a punteggio pieno in campionato (foto Alfio Sgroi)



IL TABELLINO

RBR-Virtus Spes Vis Imola 83-73

(28-15, 50-34, 62-57)



RBR: Vandi ne, Bianchi 16, Pesaresi, Moffa, Ramilli ne, Dini 8, Rivali 5, Bedetti L. 12, Bedetti F. 25, Chiari ne, Saponi (C) 3, Broglia 14. All. Bernardi, Brugè.

IMOLA: Dalpozzo (C), Dal Fiume 10, Turrini ne, Nucci 6, Percan 21, Murati ne, Casadei ne, Magagnoli 17, Giuliani, Aglio 8, Zhytaryuk 11. All. Tassinari, Zotti.

PROSSIMO APPUNTAMENTO Domenica 28 ottobre ore 18 al PalaYuri di San Lazzaro di Savena per la sfida contro BSL San Lazzaro.