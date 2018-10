Volley A2 femminile, l'Omag trafitta a Sassuolo dalla leader della classifica: 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:40 - 22 Ottobre 2018



Netta sconfitta per la Omag di San Giovanni in Marignano nel terzo turno del campionato di serie A2 di volley femminile. I primi due set sono in fotocopia con le squadre che arrivano appaiate a quota 12. Ma in entrambi i parziali è Sassuolo a mettere la freccia del sorpasso con gli attacchi di Crisanti ed Obossa.

Nel terzo parziale tentativo di fuga della Omag 1-5 che viene però raggiunta subito dalle padrone di casa 5-5. Con Provaroni al servizio Sassuolo guadagna terreno 12-8. Tentativo di reazione della Omag che aggancia le rivali 12-12. Ma c’è solo una squadra in campo ed è Sassuolo che ingrana la marcia fino al 24 15. Inutile il colpo di coda della Omag che infila sei punti consecutivi. Joly chiude set e match. 25-21. Lunedì giornata di riposo e martedì si riparte con gli allenamenti in vista della lunga trasferta Salentina di domenica prossima contro Cuore di mamma Cutrofiano.



I tabellini



CANOVI COPERTURE NOLO 2000 SASSUOLO - OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3-0

(25-20 25-19 25-21)



CANOVI COPERTURE NOLO 2000 SASSUOLO: Lancellotti 1, Joly 10, Squarcini 9, Obossa 22, Bordignon 1, Crisanti 13, Zardo (L), Provaroni 2, Galletti, Gatta, Martinelli. Non entrate: Mambelli, Bici (L). All. Barbolini.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Fairs 7, Caneva 3, Manfredini 13, Saguatti 9, Lualdi 6, Battistoni 2, Gibertini (L), Pinali 1, Guasti, Gray, Mazzotti. Non entrate: Casprini. All. Saja.

ARBITRI: Usai, Mesiano.

NOTE - Durata set: 24', 27', 28'; Tot: 79'.



I RISULTATI



Delta Informatica Trentino – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-21, 24-26, 25-23, 25-20)

Barricalla Cus Torino – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-0 (25-15, 25-20, 25-20)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Bartoccini Gioiellerie Perugia 1-3 (17-25, 12-25, 25-17, 27-29)

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo – Omag S.G. Marignano 3-0 (25-20, 25-19, 25-21)

Riposa: Sigel Marsala

LA CLASSIFICA

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 9; Bartoccini Gioiellerie Perugia 7; Delta Informatica Trentino 6; Barricalla Cus Torino* 3; Omag S.Giov. In Marignano* 3; Conad Olimpia Teodora Ravenna 3; Sigel Marsala* 2; Cuore Di Mamma Cutrofiano 2; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1.

* una gara in meno