Serata di calcio su Vga TeleRimini con Calcio di Rigore e SportUp. Ospiti Montalti e Baldisserri.

Sport

Rimini

| 01:13 - 22 Ottobre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55, in Calcio di Rigore gli ospiti della 8a puntata saranno gli opinionisti Renzo Baldisserri e Giacomo Alpini e l'allenatore del Ronco Maurizio Montalti.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 8a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri e il giornalista Cristiano Cerbara.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Il programma è visibile anche in diretta web/streaming all'indirizzo:



http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Santarcangelo vs Cesena; Savignanese vs Pineto; Sammaurese vs San Nicolo' N.; Forlì vs Real Giulianova; Fya Riccione vs Granamica; Tropica Coriano vs Cervia; Reno vs Russi; Bellaria vs Sala; Novafeltria vs Real San Clemente: Gabicce Gradara vs Villa Musone.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Sintesi, valutazioni e approfondimento della gara tra Imolese vs Rimini. L'andamento di varie compagini nell'attuale serie C e le problematiche da risolvere in vista della nuova candidatura. Le presentazioni dei prossimi avversari dei biancorossi (Ternana e Sud Tirol). Analisi, dibattito, curiosità e servizi video.



Ricordiamo infine la settima puntata di “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 25 ottobre in prima serata, alle ore 20:30. Ottavo appuntamento dedicato al Granata Calcio.