Calcio Promozione: il maltempo ferma Vis Misano - Morciano, gara sospesa (1-1)

Sport

Misano Adriatico

| 21:21 - 21 Ottobre 2018

VIS MISANO: Cuomo, Siliquini, Imola, Pironi, Politi (18' Fraternali), Sanchez, Baldini, Boldrini, Stella, Torsani, Savioli.

In panchina: Sacchi, Fraternali, Antonietti, Capomaggi, Ubaldi, Urbinati, Muccioli, Meluzzi, Semprini. All. Bucci.

MORCIANO: Marconi, Ceccaroni, Ubaldi, Gambuti, Tenti, Molfetta, Monaldi, Mencarelli, Rotondi, Brilli, Longoni.

In panchina: Batani, Angelelli, Bencivenga, Brisigotti, Volponi, Ottaviani, Muccini, Rocchetti, Masini. All. Pessina.

ARBITRO: Vandi di Cesena (Assistenti: Frontali di Lugo e Boldrini di Rimini).

RETI: 4' Gambuti, 23' Stella.

NOTE: partita sospesa al 36'.



Il Morciano parte in avanti e mette in difficolta' il Misano, al 3' Mencarelli ci prova dal limite, ma Cuomo devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la sponda di Tenti favorisce il tap in vincente di Gambuti che porta in vantaggio i suoi. Il Morciano continua a sfruttare il momento di sbandamento dei locali con Longoni che si lancia a campo aperto verso la porta avversaria, ma propri all'ultimo si fa bloccare dall'estremo difensore locale che salva i suoi. Il Misano inizia ad uscire dalla propria meta' campo e prova a fare gioco, all'11' protesta per un calcio di rigore per l'atterramento di Stella e al 23' si riporta sul pari proprio con Stella che sfrutta una spizzata di Torsani per battere Marconi. Il Misano si e' ormai risvegliato dal proprio tepore ed inizia a creare continue azioni da gol grazie all'estro di Savioli e Torsani, ma al 36' un violento temporale si abbatte sul Santamonica e costringe il direttore di gara a sospendere il match. Tutto inutile quindi, nel recupero si partira' dal primo minuto.