Calcio 1a Cat: Verucchio sconfitto 2-1 dal Savio, gol iniziale vantaggio di Tellinai

| 21:11 - 21 Ottobre 2018

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Girometti (Piergallini 45’st), Tentoni, Radu, Semprini, Michilli (Gregori 35’st), Bruma, Vertaglia (Kabbori 30’st), Tellinai, Genghini.

In panchina: Palmieri, Ugolini, Muccioli, Valenti, Colonna G., Clementi. All: Nicolini.

SAVIO: Giordani, Montaletti, Ramilli, Magrini, Mazzavillani, Storti, Boschetti, Savini, Mancini, Casetti (D’Amico 25’st), Scortichini (Bernardi 30’st).

In panchina: Manuzzi, Pagliarani, Porcelli, Alvisi, Banila, Balducci, Dadina. All: Bonacci.

ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETI: Tellinai 14’st, Scortichini 17’st, D’Amico 36’st.

NOTE: ammoniti Tellinai, Radu, Scortichini, al 35'st Ugolini espulso dalla panchina per proteste.





Termina 1-2 la sesta giornata del campionato di Prima Categoria girone H tra Verucchio e Polisportiva Savio. La gara si sviluppa in una cornice autunnale, con pioggia e forte vento. Primo tempo tutto sommato equilibrato in cui non si registrano importanti occasioni da goal: finisce 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. La ripresa comincia a tinte rosanero e Genghini tira alto subito dopo 5 minuti. Al 14’ il Verucchio trova la rete dell’1-0 grazie ad una azione personale intrapresa da Riccardo Colonna che galoppa per 70 metri, mette in mezzo dove c’è Tellinai che scarta un avversario ed è agile a battere Giordani. Il pareggio non tarda ad arrivare: al 17’ calcio di rigore per il Savio, dal dischetto va Scortichini che non sbaglia e fa 1-1. Il 2-1 finale viene siglato da D’Amico al 36’, il quale parte da posizione dubbia, ma riesce ad infilare Maggioli chiudendo il match.