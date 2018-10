Calcio D, la Sammaurese confeziona un'altra perla: ko la big San Nicolò Notaresco (2-0)

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:57 - 21 Ottobre 2018

Dopo l’hurrà sul Castelfidardo arriva un'altra perla per la formazione di Mastronicola, capace di battere al Macrelli il San Nicolò Notaresco per 2-0 (foto pagina fb). Un match risolto con un grande primo tempo in cui determinazione e concentrazione lo hanno fatto da padrone.

Al quarto d'ora si spezza l'equilibrio e il lampo è giallorosso. Ci pensa Lombardi a battere la difesa avversaria e timbrare l'1-0. La Sammaurese gioca come sa e al 42' Bonandi inventa una grande giocata e serve l'assist a Santoni per il 2-0.

La compagine abruzzese cerca di venire fuori da una situazione difficile, ma la difesa di casa gioca con grande vigore e rimanda al mittente ogni iniziativa.

Mercoledì si torna in campo per proseguire su questa strada. Avversario l'Avezzano.



IL TABELLINO

SAMMAURESE-SAN NICOLO' NOTARESCO 2-0

SAMMAURESE: Baldassarri, Merciari, Soumahin, Rosini, Maioli, Lombardi, Scarponi, Errico, Santoni, Bonandi, Louati. A disp: Hysa, Paterni, Alberighi, Pertutti, Cocco, Alfonsi, Lombardi, Toromani, Filippucci All Mastronicola.

NOTARESCO: Monti, Fabriani, La Barba, Di Lollo, Salvatori, Dalmazzi, Liguori, Candellori, Massetti, Bontà, Minella A disp: D'Ostilio, Cianci, Mozzoni, Fiscaletti, Marcelli, Cancelli, Blando, Petrarulo, Manari All Cudini

Marcatori: 17' Lombardi, 42' Santoni