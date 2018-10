Calcio D, la Savignanese raggiunta sul pareggio in pieno recupero dal Pineto (1-1)

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:53 - 21 Ottobre 2018

Pareggio sfortunato sul proprio campo per la Savignanese, raggiunta in extremis sull'1-1 dal Pineto. La Savignanese in vantaggio al 57' con una rete di Francesco Manuzzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo viene raggiunta al 92' dal Pineto con un colpo di testa del capitano Pomante. Il primo tempo rivela una leggera supremazia dei gialloblù, pericolosi con Longobardi, che sfiora il palo dopo lo splendido suggerimento di Scarponi, e le insidiose incursioni di Turci, Guidi e dello stesso Scarponi, autentico pericolo con le sue veloci giocate. Dall'altra parte, gli abruzzesi cercano di impensierire Pazzini, sempre attento per la verità, con la sortita di Mancini e la stilettata di punta di Padalino, ben parata dal portiere di cas .

Nella ripresa la squadra di mister Farneti aumenta i giri del motore e spinge per sbloccarla, riuscendoci meritatamente al 57', quando Francesco Manuzzi insacca su angolo di Turci. Subito dopo altra chance per Vandi, che sfiora il raddoppio senza trovarlo. Guidi e soci sembrano in controllo, il Pineto non è quasi mai pericoloso, almeno fino al 92', minuto in cui Pomante insacca l'inaspettato pareggio. Buona comunque la prestazione della formazione di casa allenata da Oscar Farneti che alla fine della partita ha dichiarato di non avere nulla da rimproverare ai suoi giocatori. Mercoledì nuovo impegno a Campobasso.

IL TABELLINO

SAVIGNANESE-PINETO 1-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Gregorio, Brighi, Longobardi (89' Gasperoni), Brigliadori (80' Giunchetti), Scarponi (77' Giacobbi), Vandi, Manuzzi F., Rossi, Turci A disp: Dall'Ara, Giuia, Succi, Tamagnini, Albini, Manuzzi R.All Farneti

PINETO: Fargione, Della Quercia (80' Massa), Pomante, Fortunato, Pedalino, Mancini (76' Tomassini), Pietrantonio, Camplone (68' Di Renzo), Marianeschi (68' Ciarcelluti), Orlando, Villanova (68' Amadio S.) A disp: Amadio R., Pepe, Mazzei, Esposito All. Amaolo

Arbitro: Peletti di Crema (brodoni di Terni e Roccaforte di Perugia)

Marcatori: 57' Manuzzi F. , 92' Pomante

Ammoniti: Fortunato, Della Quercia



