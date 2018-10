Serata di beneficenza organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di San Clemente-Morciano di R.

Attualità

Morciano di Romagna

| 19:53 - 21 Ottobre 2018

Un sabato sera speciale nel piccolo Comune di Saludecio, dove il Teatro G.Verdi gremitissimo, è stato preso d'assalto per uno spettacolo con tanti artisti che si sono esibiti, per beneficenza, in diverse performance.

Organizzata dalla Sezione di San Clemente - Morciano di Romagna, dell'Associazione Carabinieri in Congedo, della quale è Presidente l'Appuntato Carlo Arcaroli e Vice Presidente l'App. Antonio Ingrosso, ha potuto realizzare la prima manifestazione in Italia a scopo benefico in favore dei soci della A.N.C che versano in precarie condizioni di salute o economiche, grazie alla disponibilità del Comune di Saludecio che ha concesso il Patrocinio nonchè il bellissimo Teatro, della preziosa collaborazione in qualità di sponsor ufficiale, della DTS illuminazionedei fratelli Latteo di San Clemente , e di altri sponsor locali, MO.FA., Floriano Semprini, Eurocellular, Locanda San Pietro, Ottica Biondi, Montega Srl, La Playa De Santander, Foto Ballante, Morri & Tonti, La Pescaccia Hotel Bungalow Suite, da Filippo Pizzeria e Studio Immagine - Serigrafia- Ricamificio . Tampografia.

Hanno condotto magistralmente la serata i presentatori Andrea Sarti e Tatiana Speranta Perhinschi (Dott.ssa in Cardiologia presso la Clinica Montanari di Morciano di R. ed anche una bravissima cantante, ndr).

Una stupenda scenografia di luci, disegnata dal bravissimo Aldo Visentini (che segue tutti i concerti di Andrea Bocelli), magistralmente gestite dagli addetti della N.S. Service di Sacchini Nicoletta di Rimini con le apparecchiature fornite dalla DTS Illuminazione, dietro la progettazione Grafica di Ticchi Gary.

Il bravissimo direttore artistico Mario Minguzzi ( in arte Mariodiroma), ha coinvolto per questa serata speciale, artisti locali e famosi, dai cantanti, ai cabarettisti, alle ballerine e precisamente: Magda Pagani, Venturini Matteo, Devic Zerò, Angelina Russo, Ticchi Gary, Tatiana Speranta Perhinschi, Gianni Paganelli, (Cantanti); Amedeo Catalano Visconti - cabarettista; Samuel - ventriloquo; Amina - danza del ventre.

Al termine delle esibizioni degli artisti, il Presidente della Sezione A.N.C. Carlo Arcaroli ha tenuto un breve discorso per ringraziare prima di tutto i suoi Volontari che fanno parte dell'Associazione, tutti i soci effettivi e simpatizzanti che fanno parte della Sezione.

Poi, ha rivolto un saluto e un ringraziamento all'Ispettore Regionale dell'A.N.C. di Bologna, Gen. Claudio Rosignoli, il Coordinatore provinciale Mag. Nevio Monaco, il Ten. Col. in congedo Athos Valori, il Mag. Francesco Miliardi del Comando Provinciale dii Rimini, il Ten. Cosimo Di Falco del Comando Compagnia di Riccione, una rappresentanza dei Carabinieri in alta uniforme e i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri locali, inoltre, erano presenti i Sindaci dei Comuni di Saludecio, San Clemente, Morciano di Romagna, Mondaino, Montefiore e Montegridolfo. Inoltre, il Presidente a nome della Sezione, ha voluto premiare alcuni personaggi che si sono distinti per aver collaborato in modo benefico ed in particolare, il Mag. Francesco Miliardi dopo una breve ricostruzione del sanguinoso attentato ai Carabinieri a Nassiria, ha premiato uno dei superstiti, attualmente in servizio alla Compagnia CC. di Pesaro, il Brigadiere Capo, visibilmente emozionato, Claudio Diana.

Un momento molto emozionante è stato quando il cantante Gianni Paganelli ha cantato la nuova canzone, scritta appositamente da Mariodiroma insieme a Symon Soprani (presidente dell'Associazione Musicale Hall Of Music di Morciano di R.) e lo stesso Gianni Paganelli, dal titolo "Noi Ci Saremo Sempre", la canzone fa riferimento alla strage dei Carabinieri di Nassiria, ai quali è intitolata la Sezione della A.N.C. di San Clemente - Morciano di R.



Mentre veniva cantata la canzone, le luci sul palco hanno assunto i colori della bandiera italiana e quindi moltissimi presenti si sono emozionati ed al termine della canzone si sono alzati tutti in piedi tributando un fragoroso e lungo applauso.

