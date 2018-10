Calcio Eccellenza: Marignanese salvata dai pali, con il Corticella finisce 1-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:20 - 21 Ottobre 2018

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Mazzoli (dal 66’ Beninati), Conti, Dominici, Samba, Carnesecchi, Fabbri, Pensalfine (dal 79’ Generali), Crescentini (dal 57’ Donati), Notariale (dal 70’ Santoni).

A disp: Bonazza, Tontini, Sanchini, Tonelli, Moretti. All. Lilli.

CORTICELLA: Giovannini, Marchesi, Regno (dal 71’ Nebunelea), Fire (dal 23’ Sbaragli), Bertolone, Sica, Broglia, Grazia, Tedeschi (dal 50’ Busi), Marongiu (dal 92’ Mezzetti), Ballarini.

A disp.: Orlando, Meacci, Maccagnani, Postiglione, Rossi. All.Farneti

ARBITRO: Poggi di Forlí, assistenti Ensink di Cesena e Alemani di Forlí

RETI: 3’ Ballarini (C), 71’ Fabbri (M).

NOTE: partita sospesa al 41’ per impraticabilità del campo, si riprende a giocare dopo 40’. Ammoniti: Carnesecchi (M), Santoni (M), Sbaragli (C), Marchesi (C). Espulso Giovannini al 91’





Finisce 1-1 il confronto tra Marignanese e Corticella. Bolognesi in vantaggio al 3': sugli sviluppi di una punizione calciata da Marongiu, la palla finisce sui piedi di Ballarini che di sinistro batte Azzolini. Al 15' Marignanese pericolosa con una punizione di Conti di poco alta sopra la traversa. Cinque minuti dopo Giovannini blocca il tentativo di Carnesecchi. Il Corticella è pericoloso al 24', quando Sbragli di destro, dall'interno dell'area piccola, coglie un clamoroso palo sul cross di Broglia. Ancora Carnesecchi al tiro al 31', ma il tiro sorvola la traversa. Nella prima parte della ripresa non ci sono emozioni, poi al 71' la Marignanese trova il pareggio: Santoni trova in area Fabbri che con un diagonale pareggia i conti. Il Corticella colpisce il secondo legno al 75' con Busi, che di collo pieno colpisce la traversa. Al 92' cross di Carnesecchi che trova la testa di Fabbri: la palla finisce alta di poco.