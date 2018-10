Calcio 2a Cat: Colonnella vince 2-0 il derby con la Promosport

Sport

Rimini

| 18:23 - 21 Ottobre 2018

COLONNELLA: Castelgrande, Sapucci (50' Becchimanzi), Biagini, Vitali, Polverini, Poli; Buratti (90' Andruccioli), Bordoni (90' Montironi); Mongioi, Lazzari, Bucci.

All. Bianchi A.

PROMOSPORT: Gozzi, Peruzzi (80' Maioli), Guera, Fattori (85' Grassi), Franco, Panzieri; Sacchi (66' Mambelli), Marzi (70' Zenelli), Esposito (60' Soriano), Papa, Andreoli.

In panchina: Agretti, Lentini, Cecchetti.

ARBITRO: Romanazzi di Rimini.

RETI: 38' Franco autorete (P), 95' Lazzari rigore (C).

NOTE: ammoniti Polverini, Polverini, Bucci, Andruccioli, Peruzzi, Franco, Panzieri.





Vero e proprio derby tra le due squadre che hanno condiviso nel passato un percorso esaltante nel settore giovanile.

La Promosport affronta la gara con grande determinazione, ma non approfitta da subito di alcune sbavature della difesa di casa: in particolar modo Sacchi all'8' spara alle stelle a tu per tu con Castelgrande. La Colonnella si scuote e al 10' Polverini conquista un rigore. Il suo tiro dagli undici metri viene però parato da Gozzi. Al 26' sul campo di via Fantoni si abbatte un fortunale, con lampi e tuoni, ma la partita continua, poiché il campo tiene benissimo. Al 38' la Colonnella trova il gol grazie a una deviazione di Franco, che supera il proprio portiere nel tentativo di intercettare una potente punizione calciata da Polverini. Secondo tempo giocato ad alti ritmi, con la Colonnella che si affida al solito impeccabile Castelgrande per non subire gol. Nel recupero Lazzari raddoppia su rigore.