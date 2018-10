FOTO calcio 1a Cat: Novafeltria, 3-0 show al Real San Clemente con eurogol di Cupi

Sport

| 17:50 - 21 Ottobre 2018

NOVAFELTRIA: Semprini, Cupi (41'st Gori M.), Ceccaroni, Rinaldi, Balducci, Arapi; Sebastiani (45'st Ambruosi), Amantini; Stefanelli (34'st Baldinini), Muratori (45'st Muratori), Mahmutaj (36'st Crociani).

In panchina: Cappella, Gregori, Outaadi, Mainardi. All. Fabbri.

REAL SAN CLEMENTE: Zanca, Tasini, Sarti, Angelotti, Cenci, Mazzoni; Pecci, Giannessi (10'st Montanari); Geri (18'st Righini), Buffone (24'st Coffi), Barbanti.

In panchina: Baschetti, Conti, Epiceno, Fabbri F., D'Achille, Piergiacomi. All. Bianchi G.

ARBITRO: Utile di Faenza.

RETI: 17'st Stefanelli (N), 30'st Cupi (N), 35'st Rinaldi (N).

NOTE: al 15'st espulso Sarti (SC). Corner: 4-2. Recupero: 0+3'.





Un Novafeltria solido e concreto conquista i tre punti in una gara in cui ha subito un solo tiro in porta. Come già avvenuto con il Mondaino, reazione di forza dei gialloblu dopo un primo tempo privo di emozioni. La prima nota di cronaca arriva infatti al 51': Amantini verticalizza per Stefanelli che da posizione arretrata lancia in area di sinistro. Sebastiani tocca, ma non riesce a coordinarsi per la battuta, la palla supera Zanca in uscita e si perde sul fondo. Al 54' Sebastiani attacca per vie centrali allargando a sinistra per Cupi; l'esterno si porta la palla sul destro e dai 25 metri calcia alto. Quattro minuti dopo punizione dalla destra di Buffone, Semprini in uscita respinge di pugno, il neo entrato Montanari manca la ribattuta in rete, murato dalla difesa. Sul capovolgimento di fronte Sarti ferma fallosamente Muratori al limite dell'area, da ultimo uomo: cartellino rosso e punizione dal limite. Il rasoterra di Muratori è bloccato a terra da Zanca. La gara si decide al 62': Cenci perde palla sulla fascia destra, Sebastiani crossa in area per Stefanelli che colpisce di testa: la palla deviata da un difensore arriva debole tra le braccia di Zanca che però non trattiene. La clamorosa papera regala il vantaggio al Novafeltria mentre Stefanelli e compagni festeggiano con una maglietta per Poggioli, il compagno di squadra infortunatosi gravemente a Cesenatico con il Sala. I gialloblu di casa tengono in mano il pallino del gioco e raddoppiano al 75' con uno splendido colpo di testa in tuffo di Cupi su corner dalla destra di Muratori: la palla si infila sul primo palo. Chiude il conto Rinaldi, bravo a intercettare un pallone perso dagli avversari e a infilare in rete di potenza dal limite dell'area. L'unico tiro in porta del Real San Clemente arriva all'87', con una punizione di Mazzoni respinta dal palo.