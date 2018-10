Calcio Promozione: Tropical Coriano supera 2-1 il Cervia. Ai cesenati non basta un super Zanigni

Sport

Coriano

| 17:41 - 21 Ottobre 2018

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Vitaioli F., Ricci, Olivieri, Costantini; Alijahej (87' Casalino), Stanco; Vucaj (69' Pasini), Vitaioli M. (84' Farneti), Scognamiglio.

In panchina: Leardini, Torre, Conti, Dolcini, Montebelli, Babboni. All. Zagnoli.

CERVIA: Braggion, Guerra (22' Panfili), Valentini (89' Nardini), Fabbri (79' Cialotti), Vespignani, Ceccarelli; Brighi, Braschi (64' Bondi); Zanigni, Gadda, Ndoka.

In panchina: Moretti, Briganti, Fantozzi, Brando, Valli. All. Buonocore.

ARBITRO: Cacchi di Cesena (Assistenti: Saccone di Forlì e Garelli di Imola).

RETI: 10' Vucaj (TC), 86' Zanigni (CE), 88' Farneti (TC).

NOTE: ammoniti Vucaj, Pasini, Stanco; Vespignani, Gadda, Brighi, Ndoka. Recupero: 0+5'.





Cinico e spietato, il Tropical Coriano supera 2-1 il Cervia grazie a un gol del neo entrato Farneti, capitalizzando le uniche occasioni create. Il gol del vantaggio arriva al 10' grazie al baby Scognamiglio, bravissimo a liberarsi sulla destra e a servire il comodo tocco di Vucaj. Al 35' Romani si fa trovare pronto, con i pugni, sulla potente punizione di Gadda. Nella ripresa il Cervia attacca alla ricerca del pareggio: al 48' tiro cross di Ndoka, Romani smanaccia sopra la traversa. Tre minuti dopo Romani para in due tempi il tiro di Fabbri dal limite dell'area. Al 74' l'ex Rimini Zanigni calcia di esterno sinistro dal limite dell'area, brividi per Romani con la palla che termina di poco fuori. Il Cervia trova il pareggio all'86' con un imperioso colpo di testa di Zanigni, servito da un cross di Ndoka. Due minuti dopo però la squadra ospite si fa sorprendere da una ripartenza che Farnet finalizza superando Braggion in uscita. Nel recupero lo scatenato Zanigni strappa applausi con una rovesciata da cineteca, ma il palo salva Romani dalla capitolazione.