Calcio Promozione: Pietracuta, che beffa. La Sampierana vince 1-0 nel recupero

Sport

Cesena

| 17:30 - 21 Ottobre 2018

SAMPIERANA: Cesario, Salvi, Giovannetti N., Canali, Braccini, Quaranta; Bravaccini, Petrini, Collini, Battistini, Diversi.

In panchina: Sampaoli, Valgiusti, Magrini, Simoncini, Venturi, Cimatti, Bottura, Pippi, Zollo. All. Madonia.

PIETRACUTA: Lasagni, Mularoni, Masini, El Haloui, Moretti, Golinucci; Tadzhybayev (76' Amadei), Fabbri F.; Fratti, Tomassini F.R. (60' Tani), Fabbri D. (84' Tomassini D.).

In panchina: Balducci, Pavani, Giovanetti, Gessaroli, Bindi, Alessandrini. All. Fregnani.

ARBITRO: Cudret di Imola (Assistenti: Savorani di Lugo e Gamberoni di Faenza).

RETI: 98' Collini (S).

NOTE: espulsi al 75' Canali (S) ed El Haloui (P).





Partita combattuta sul sintetico dello stadio Campodoni di San Piero in Bagno e povera di emozioni: la Sampierana passa al 98' con gol di Collini. Al 30' Davide Fabbri da fuori area impegna il portiere Cesario. Dieci minuti dopo Fratti è servito in profondità sul filo del fuorgioco, l'attaccante finta e trova spazio per il tiro, ma la difesa riesce a recuperare e a respingere la minaccia. Nella ripresa la gara viene interrotta per tre minuti per un forte nubifragio, poi si riprende e le due squadre rimangono in dieci per i rossi comminati a Canali ed El Haloui. Nel recupero il Pietracuta spreca il match point al 94' e viene punito al 98': Lasagni sbaglia il rinvio di piede, servendo Pippi invece di Mularoni, il portiere si oppone al tentativo dell'attaccante avversario, ma Collini infila il tap-in.