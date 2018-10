Volley B2 femminile, Nasari, Francia e Gugnali in doppia cifra ma la Caf Acli Stella va ko a Rubiera

Sport

| 13:08 - 21 Ottobre 2018

La Stella, invece, è stata sconfitta altrettanto in maniera netta dalla Rubierese che ha vinto i primi due set in maniera netta per 3-1 (25-17, 25-21) tenendo la sfida aperta nel terzo (21-25, 25-16) e subendo nettamente nel quarto (25-16). A muro Stella più efficace (9-7), battute vincenti 7-6 per Rubiera. Ancora una volta sugli scudi Nasari (foto) e Francia, rispettivamente con 14 e 13 punti. La squadra ha denotato molte incertezze soprattutto nella costruzione del gioco e nei primi due set è apparsa troppo rinunciataria, e anche nel quarto set in cui avrebbe potuto confermare il bel gioco ritrovato. Ma fin dall'inizio si è trovata sotto di cinque punti (4 a 9) che sono diventati otto dopo che la palleggiatrice reggiana Orlandini ha messo a segno in battuta tre aces consecutivi. E' stato il segnale della resa e il divario di punti non è stato mai colmato fino alla fine del set che ha visto esultara la matricola reggiana.







Rubierese - Caf Acli Stella 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-16)

CAF ACLI STELLA: Ambrosini, Nasari 14, Gugnali 11, Francia 13, Tomassucci 3, Bologna 6, Jelenkovic lib, Costantino 4, Mazza, Bigucci 1, Serafini (libero): Ne. Bianchi, Bascucci, All. Mussoni

RUBIERESE: Morselli 10, Venturelli 1, Puglisi 6, Arduini 16, Rossi 7, Paterlini 13, Zoppi 3, Orlandini 1, Macchietta, Marzadori, Baccarini, Freddi (libero): Ne:, Campana, Leonardo libero. All.: Longagnani