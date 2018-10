Sono 1330 gli studenti delle scuole Karis: all'happening bagno di folla per il disegnatore Dell'Otto

Attualità

Rimini

| 12:20 - 21 Ottobre 2018

Grande partecipazione di genitori, studenti insegnanti al primo Happening Karis svoltosi ieri pomeriggio al Palacongressi di Rimini. "Un evento - ha spiegato il direttore Paolo Valentini - voluto per far incontrare la città con l'esperienza educativa delle scuole Karis, una realtà sorta nel 1973 che oggi coinvolge 1.330 studenti, dall'infanzia al liceo, e 130 insegnanti".

Non appena l'Happening ha aperto i battenti, decine di genitori e studenti hanno subito affollato gli stand allestiti al Palacongressi e seguito con curiosità e interesse i vari laboratori in cui "live" venivano presentati alcuni aspetti dell'attività didattica.

Subito è anche arrivato il disegnatore Gabriele Dell'Otto, assalito da giovani fans che gli chiedevano di firmare le cartoline con la riproduzione delle tavole dedicate a un "super eroe" motto diverso da quelli che normalmente disegna, Dante Alighieri, l'autore della Divina Commedia.

Il momento centrale dell'Happening è stato infatti il dialogo sull'educazione fra lo steso Dell'Otto e l'insegnante Franco Nembrini, un appassionato che da anni legge e commenta la Divina Commedia ai pubblici più eterogenei. Insieme hanno raccontato come è avvenuto il loro incontro, che li ha portati immediatamente a collaborare per illustrare i commenti alla Divina Commedia, elaborati da Nembrini e dai suoi collaboratori dell'associazione Centocanti, con le tavole disegnate da Dell'Otto. Ambedue hanno spiegato cosa significhi, in questo lavoro, seguire un comune maestro, Dante. L'educazione è infatti seguire un maestro che indica la strada , al di là dei suoi limiti e delle sue incoerenze. Un racconto seguito con attenzione da un pubblico che ha pressoché riempito una sala da duemila posti. La collaborazione fra Dell'Otto e Nembrini è sfociata in una edizione della Divina Commedia il cui primo libro, l'Inferno, uscirà a fine mese da Mondadori.