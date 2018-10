Retina Volley Cattolica sconfitta da Castenaso (3-1), ma buona gara per le gialloblu

Sport

Cattolica

| 12:16 - 21 Ottobre 2018

Sconfitte, ma con onore. Il Retina Cattolica Volley non riesce ad espugnare il campo di Castenaso, e perde per 3 set a 1. Ma per le ragazze della formazione gialloblù, che in classifica mantengono i tre punti in sesta posizione, è stata una prova soddisfacente. Primi due set conquistati dalle avversarie senza troppa fatica, anche per le difficoltà del Retina a trovare i nuovi equilibri a seguito di due assenze importanti, poi dal terzo set il risveglio delle gialloblù, che avrebbero anche potuto giocarsela al tie-break. "Veniamo via da Castenaso senza punti, ma comunque con una buonissima prestazione di squadra – commenta l'allenatore Matteo Costanzi - Una squadra pronta per la fascia alta, sarà una di quelle che lotterà per salire di categoria. Una formazione coperta in ogni reparto, le voci che ci erano arrivate erano quelle giuste. Abbiamo fatto un inizio in difficoltà, perchè mancandoci due titolari, la Gennari e l'opposto, dovevamo trovare una nostra dimensione, con nuovi equilibri. Per farlo ci sono voluti due set, nei quali le avversarie hanno comunque dimostrato il proprio valore. Poi – continua Costanzi – dal terzo set ci siamo trasformate, abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità, difendendo il più possibile. Il terzo set lo abbiamo portato a casa, perchè nonostante loro non abbiano mollato un millimetro, noi siamo saliti tantissimo di livello. Il tie-break si poteva anche sognare, ma nel quarto set siamo stati in partiti fino al 17 pari, poi un break di 4-5 punti ci ha tagliato le gambe". Sugli scudi, la giovanissima Arianna Meliffi, che ha segnato 10 punti. "Con grande tranquillità, ha sfoderato una partita da veterana, tirando fuori 10 punti dal cilindro, ma soprattutto con un atteggiamento in campo bello da vedere. Sono molto soddisfatto della sua prestazione e in generale di quella di tutte le ragazze. Usciamo da Castenaso a cuor leggero, non di certo appagati perchè veniamo via a mani vuote, ma nemmeno frustrati, perchè sappiamo di aver dato il massimo. Speriamo in settimana di recuperare le assenti e ci prepariamo ad un'altra trasferta, a Cervia, in un test di altissimo livello, forse proibitivo. Ma andremo a giocarcela".



Far Castenaso volley- Retina Cattolica volley 3-1( 25/17 - 25/18 - 22/25 - 25/20)

Retina Cattolica Volley: Campana Scaricabarozzi 10, Bacciocchi 11, Spreghini 1, Fanelli 8, Campana 0, Franchi 1, Meliffi 10, Micheletti 6.

Gennari n.e.

Liberi : Ottaviani, Del Bianco