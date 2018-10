Moto3, a Motegi strepitosa vittoria di Bezzecchi, cade Martin: il riminese ora è a -1 dal leader

Sport

Rimini

| 09:43 - 21 Ottobre 2018

Strepitoso successo in Moto3 a Motegi in Giappone per il pilota riminese Marco Bezzecchi già sul podio su questo circuito la scorsa stagione. Vittoria importantissima in volata per il numero 12 che interrompe un digiuno di quattro gare e riapre il Mondiale grazie alla caduta di Jorge Martin dopo sei giri: ora si trova a solo un punto dalla vetta della classifica. Nella corsia box ha poi ricevuto l'abbraccio di Valentino Rossi. Secondo Della Porta, terzo gradino del podio per Binder. Top ten tricolore con Foggia 4°, Arbolino 6° e Bastianini 7°. Controlli in ospedale per Antonelli (sospetta frattura ad un piede) e Di Giannantonio dopo le brutte cadute in gara.

Molto accesa la gara. Il ritrmo sale nel finale, con testa a testa mozzafiato.

A sei giri dalla fine, Martin scivola e Bezzecchi , davanti a tutti, sembra avere la strada spianata. Intanto, infiamma la lotta tra Foggia, Binder e Dalla Porta fino all'arrivo al cardiopalma in volata: Bezzecchi arriva per primo sotto lla bandiera a scacchi. Tredicesimo Andrea Migno.Ora mancano tre gare alla fine della competizione iridata