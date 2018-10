Volley C femminile, Banca di San Marino sconfitta a Molinella

Sport

21 Ottobre 2018



Serie C femminile. Maccagni Molinella – Banca di San Marino 3 a 1 (20/25 25/18 25/20 25/14). La Banca di San Marino torna dalla trasferta di Molinella sconfitta per 3 a 1 dalle padrone di casa. “Abbiamo giocato un buon primo set – racconta coach Fabio Palazzi. – Siamo sempre state avanti nel punteggio e abbiamo controllato bene le avversarie. Dal secondo parziale in poi abbiamo cominciato a soffrire molto in ricezione prendendo tanti ace e anche la battuta non ha dato frutti. Anzi, in questo fondamentale abbiamo sbagliato molto. Cercheremo di approfittare del turno di sosta obbligatorio per lavorare su quello che non va e recuperare una maggiore tranquillità”. Solo Ilaria Fiorucci (foto) in doppia cifra.



BANCA DI SAN MARINO: Fiorucci 11, Parenti 4, Para 3, Sara Pasolini 5, Pasini 4, Piscaglia 3, Ridolfi (L1), Giovanardi 4, Magalotti 10, Canuti, Alice Pasolini (L2). N.E.: Podeschi. All. Fabio Palazzi.



CLASSIFICA: Castenaso 6, Libertas Massavolley 6, Claus Forlì 5, Fenix Faenza 5, Maccagni Molinella 4, Retina Cattolica 3, La Greppia Cervia 3, Teodora Ravenna 2, Flamigni San Martino 1, Rubicone In Volley 1, Gut Chemical Bellaria, Banca di San Marino, Pontevecchio Bologna 0.



PROSSIMO TURNO In occasione della terza giornata di campionato, la Banca di San Marino osserverà il suo turno di riposo. Le titane torneranno in campo sabato 3 novembre alle 17.30 a Savignano per affrontare il Rubicone In Volley.

Serie C maschile. Il Campionato di serie C maschile della Titan Services, l’altra formazione sammarinese, inizierà sabato 27 ottobre con la trasferta di Faenza.