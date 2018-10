Santarcangelo, scontro auto moto: grave 50enne. L'uomo è stato trasportato al 'Bufalini'

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:42 - 21 Ottobre 2018

Brutto incidente a Santarcangelo, dove un’auto e una moto si sono scontrate poco dopo le 21,30 di sabato 20 ottobre. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, verificatosi in via Tosi. A farne le spese un 50enne, ricoverato d’urgenza all’ospedale 'Bufalini' di Cesena. Sul posto sono giunte un’automedica e l’ambulanza. Per verificare l’accaduto è invece intervenuta la polizia municipale dell'unione dei Comuni. Le condizioni dell'uomo sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.