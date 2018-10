Basket C Silver, gli Angels piegano una coriacea Zola Predosa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:23 - 21 Ottobre 2018

Gli Angels (foto Alfio Sgroi) targati Dulca piegano per 70-57 al PalaSGR una coriacea Pallacanestro Francesco Francia con al seguito un nutrito numero di tifosi. I clementini hanno giocato con il lutto sulle maglie ed è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Cristina, madre di Tommaso Colombo prematuramente scomparsa sabato scorso.

Primo quarto con gli Angels in gran spolvero guidati da un buon Fusco (10-0 al 4’) chiudendo la frazione sul 17 a 10. Secondo quarto che comincia con una Francesco Francia molto precisa nel tiro da fuori, per contro gli Angels faticano in attacco e nonostante qualche buona iniziativa di Colombo finiscono a – 6 (27-33) con la bomba sulla sirena di Romagnoli. Nella ripresa i ragazzi di coach Evangelisti mettono subito in chiaro di avere cambiato registro e grazie ad uno Zannoni granitico a rimbalzo (saranno 13 per lui alla fine ) si portano avanti al quinto minuto sul 34 a 33. Francesco Francia fatica a segnare, Lucchi si accende e con 5 punti porta avanti la squadra di casa sul finire del quarto sul 49 a 45 anche se gravato di 3 falli.Inizia l’ultimo quarto. Colombo mena le danze per gli Angels, Zannoni, De Martin e Fornaciari con 2 bombe consecutive allargano la forbice a + 10 a 5’ dal termine. Rientra Lucchi ma commette subito quarto e quinto fallo così Evangelisti decide di giocare gli ultimi 4 minuti contro il pressing a tutto campo di Zola Predosa con il diciottenne Colombo come playmaker. Il pressing di Francesco Francia è efficace, ma produce anche diverse azioni fallose che portano in bonus la squadra ospite. Colombo e Fornaciari così segnano i tiri liberi decisivi che di fatto chiudono la contesa. Nel finale gloria anche per i 2002 Carafa e Buzzone all’esordio in un campionato senior. Prossimo impegno per i Dulca Angels domenica 28 ottobre a Novellara.

Il tabellino

Angels : Zannoni 17, Colombo 9, Giuliani, Lucchi 12, Fusco 7, Carafa, Raffaelli, Buzzone, Fornaciari, 14. NE. Massaria. Russu.

Pall. F.Francia: Perrotta 1, Gamberini 9, Bavieri 3, Federico Barilli 6, Zappoli 4, Ghinazzi, Masina, Filippo Barilli 7 Romagnoli 20, Almeoni 7.