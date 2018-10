Volley B2 femminile, cadono Emanuel Riviera in casa con l'Arbor e la Caf Acli Stella a Rubiera

Sport

Rimini

| 02:03 - 21 Ottobre 2018



Amara la seconda giornata del campionato di serie B2 di volley femminile per le squadre riminesi, l’Emanuel Riviera Volley (foto) e la Caf Acli Stella Rimini, entrambe ko.

A Rimini la squadra di Nanni cade in casa per mano della matricola reggiana Arbor per 3-1. Dopo una bella partenza col primo set vinto per 25-16, che ha dato forse l’illusione di poter mettere le mani sul match, il Riviera Volley nel secondo e terzo si è spento ed ha commesso diversi errori cedendo per 25-23 dopo aver a lungo battagliato sul filo dell’equilibrio. Nel quarto set la formazione ospite passa nettamente portando a casa i tre punti. Ora c'è una settimana di lavoro in palestra per analizzare cosa non è andato e per prepararsi al meglio per la prossima partita, ancora una volta a Reggio Emilia.



IL TABELLINO



Riviera Volley - US Arbor Int. 1-3 (25-16 23-25 23-25 17-25)

RVR: Catalano 1, Leonardi 12, Benvenuti 5, Orsi 4, Zucchini 8, Godenzoni 14, Nicoletti, Macchi L , N.E. Vujevic, Aglio, D'Emilio, Evangelisti, Bissoni.

US ARBOR: Cocconi 5, Borghi 17, Gennari 7, Corsi 1, Magnani 10, Bonacini 10, Talamo 10, Bucciarelli L.

La Stella, invece, è stata sconfitta altrettanto in maniera netta dalla Rubierese che ha vinto i primi due set in maniera netta per 3-1 (25-17, 25-21) tenendo la sfida aperta nel terzo (21-25, 25-16) e subendo nettamente nel quarto (25-16). A muro Stella più efficace (9-7), battute vincenti 7-6 per Rubiera. Ancora una volta sugli scudi Nasari e Francia, rispettivamente con 14 e 13 punti, in doppia cifra anche Gugnali. Anche nelle file della squadra reggiana in tre in doppia cifra.



IL TABELLINO



Rubierese - Caf Acli Stella 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-16)

CAF ACLI STELLA: Ambrosini, Nasari 14, Gugnali 11, Francia 13, Tomassucci 3, Bologna 6, Jelenkovic lib, Costantino 4, Mazza, Bigucci 1, Serafini (libero): Ne. Bianchi, Bascucci, All. Mussoni

RUBIERESE: Morselli 10, Venturelli 1, Puglisi 6, Arduini 16, Rossi 7, Paterlini 13, Zoppi 3, Orlandini 1, Macchietta, Marzadori, Baccarini, Freddi (libero): Ne:, Campana, Leonardo libero. All.: Longagnani



I RISULTATI: Liverani Lugo – T&V Civiemme Campagn. RE 3-1, Cremona – Libertas Forlì 2-3, Gramsci Reggio Emilia – Calerno Sant’Ilario 3-0. Domenica: Fruvit Rovigo- Clai Imola; VTB Painemiele Bologna – My Mech Cervia.



LA CLASSIFICA Gramsci R, Rubierese 6; Liberta Forlì, Arbor Interclays RE 5; Liverani Lugo 4; Fruvit Rovigo, Emanuel Riviera Rimini 3; Clai Imola, Experia Cremona 2; My Mech Cervia, VTB Piana Miele Bologna, Caf Acli Stella Rimini, T&V Civiemme Campagn.RE, Sant’Ilario RE 0.