Calcio RSM, il Tre Fiori vince lo scontro diretto contro la Folgore. Cailungo, primo hurrà

| 23:11 - 20 Ottobre 2018

Ha giocato per più di metà partita in inferiorità numerica ma alla fine il Tre Fiori ha fatto suo lo scontro al vertice del Gruppo A contro la Folgore, che ora, in classifica, si accomoda in seconda posizione. Decidono la sfida inaugurale del rinnovato Acquaviva Stadium le reti di Davide Massaro e Andrea Compagno, giunte entrambe nella ripresa dopo che a fine primo tempo Davide Bologna si era visto sventolare in faccia il cartellino rosso per un brutto intervento. La Folgore non riesce a capitalizzare la superiorità numerica e così ora - a tre giornate dal termine della prima fase - la squadra di Cecchetti mette qualcosa in più di un’ipoteca sull’accesso al Q1, mentre i giallorossoneri di Falciano sono costretti a registrare la prima sconfitta dall’inizio del torneo.



Arrivano i primi tre punti, invece, in casa Cailungo. I rossoverdi di Bartoletti si impongono a Montecchio su un Cosmos che finora non aveva mai declinato il verbo perdere e che era passato in vantaggio poco prima del quarto d’ora con Manuel Canini. Ma il Cailungo si riorganizza e a cavallo fra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa ribalta il risultato: scorre infatti il primo minuto di recupero della prima frazione quando Jacopo Raschi infila la porta di Gregori per la rete del pareggio rossoverde; il 2-1, invece, arriva all’alba del secondo tempo e a porvi la firma è Enrico Pellino. Ora Cosmos e Cailungo sono separate da un solo punto.

Spostandoci sulla classifica del Gruppo B, invece, restano appaiate (ora a 4 punti) Juvenes-Dogana e Murata, che nel confronto diretto di Domagnano si spartiscono una frazione a testa. Il primo tempo è di marca biancorossoazzurra, con Lorenzo Gasperoni e Nicolò Bacchiocchi a costruire il doppio vantaggio fra il 25’ e il 28’. Ma nella ripresa i bianconeri di Massimo Gori reagiscono e prima accorciano le distanze con Alessandro Di Filippo, poi – nel finale di gara – raggiungono il 2-2 con la rete del subentrato Marco Cecchetti.