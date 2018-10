Volley B maschile, la Dolciaria Rovelli cade 3-0 sul difficile parquet del Polochem Arno Volley

Sport

Morciano di Romagna

| 21:44 - 20 Ottobre 2018

Esce sconfitta la Rovelli sotto tono nei primi due set e più coraggiosa nel terzo giocato per oltre tre quarti alla pari e perso anch'esso ma per un niente. La squadra di Rovinelli ha pagato il timore reverenziale nei confronti dei titolati avversari, forti dell’ex di turno Fabrizio Andreatta (incisiva la sua prova) Nel terzo set finalmente si è vista una bella reazione, trascinata da un super Morichelli e da una buona regia di Stella, la Rovelli ha venduto cara la pelle, facendo vedere cose molto buone. Lo staff dovrà lavorare, per uscire con un altro spirito da questo avvio di stagione che, purtroppo, vede Morciano gareggiare con le migliori formazioni del girone. Sabato ancora trasferta in Toscana contro un’altra big, il Dream Volley Fucecchio.



IL TABELLINO

POLOCHEM ARNO VOLLEY - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 0

CASTELFRANCO: Berberi 2, Da Prato 12, Ridolfi 6, Pitto 5, Andreatta 10, Rossatti 10, L1 Pinzani, Corti 0, Wiegand 0, Samminiatesi 0, Falaschi 0, Pini n.e., L2 Spremolla. All. Sansonetti. Vice: Volterrani

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 5, Morichelli 17, Lezzi 0, Vanucci 3, Kiva 4, Fabbri 0, Maggioli (libero) 1, Daniel 0, Facchetti 1, Omaggi 0. All.: Rovinelli. Vice: Passamonti

: Soffietto- Coppola

PARZIALI: 25-16, 25-11, 25-22

CASTELFRANCO DI SOTTO: b.s. 12, ace 15, muri 4, errori 6. ROVELLI : b.s. 22, ace 2, muri 4, errori 8.