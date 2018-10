FOTO Calcio D, Cesena cala il poker: Santarcangelo al tappeto. Bomber Ricciardo gran protagonista

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:04 - 20 Ottobre 2018



Il Santarcangelo esce sconfitto dal Mazzola (tutto esaurito) per 4-0. La partita è senza storia e già alla fine della prima frazione il Cesena è sul 3-0 e la partita è chiusa. Al 13' la prima marcatura: azione corale finalizzata da Ricciardo (assist di Valeri) che con il piattone destro supera Battistini. Al 33’ il raddoppio di Ricciardo dopo una serpentina di Tortori in area. Al 43’ palo di Ricciardo: assist perfetto di Tortori per l'attaccante bianconero il cui sinistro trova il legno interno e un minuto dopo il capolavoro di giornata del bomber bianconero che siglai il tris in rovesciata.

Nella ripresa in avvio ancora Ricciardo sfiora il poker con un colpo di testa alla destra di Battistini su assist di capitan De Feudis. Al 24’ l’ex Capellini, appena entrato, in scivolata corregge a rete un cross rasoterra di Alessandro. Nel finale il tripudio bianconero



IL TABELLINO



SANTARCANGELO (4-2-3-1): Battistini; Corvino (39’ st Aristei), Maini, Bondioli, Broli (22’ st Guidi); Cascione, Dhamo (39’ st Pigozzi); Peroni (18’ st Fuchi), Galeotti (6’ st Mancini), Cinque; Falomi. A disp.: Moscatelli, Guglielmi Fusi, Nasini. All.: Galloppa.

CESENA (4-2-3-1): Agliardi; Noce, Ciofi, Benassi, Valeri (26’ st Andreoli); De Feudis (30’ st Gori), Campagna (24’ st Poggi); Tola, Tortori, Alessandro (28’ st Casadei); Ricciardo (18’ st Capellini). A disp.: Sarini, Cola, Pastorelli, Bisoli. All.: Angelini.

Arbitro: Campagnolo di Bassano del Grappa.

RETI: 13’ pt, 33’ pt e 45’ pt Ricciardo, 23’ st Capellini.