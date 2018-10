Riccione festeggia i 96 anni: show di Paolo Cevoli e i ricordi del poeta Edmo Vandi

Attualità

Riccione

| 18:46 - 20 Ottobre 2018

Si è celebrato oggi pomeriggio in piazzale Ceccarini (e in contemporanea nel parco del cibo FICO a Bologna) il 96° compleanno di Riccione.

A festeggiare la città sono stati protagonisti sul palco il mattatore nostrano Paolo Cevoli, il sindaco Renata Tosi, il designer Aldo Drudi, la memoria storica di Riccione Edmo Vandi, il direttore dell’associazione albergatori (e fratello di Paolo) Luca Cevoli, che, tra una gag e l’altra del comico riccionese hanno raccontato la Perla Verde di ieri di oggi e di domani, mescolando aneddoti e sogni per il futuro.

Moltissime le persone in piazza che hanno assistito divertite al singolare talk show infarcito dei cavalli di battaglia di Cevoli, a partire dalla descrizione delle caratteristiche che contraddistinguono il maschio romagnolo (e il riccionese) doc.

Al termine, sulle note della band Supermarket, brindisi con il Sangiovese Caciara e dolcetti preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione.





Foto Daniele Casalboni