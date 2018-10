Natale a Riccione, per Santo Stefano ci sarà Paolo Cevoli con la sua Bibbia

Eventi

Riccione

| 16:42 - 20 Ottobre 2018

Proprio come accade sotto l’albero, si aprono man mano i regali del Natale di Riccione e, dopo aver annunciato Giovanni Allevi come protagonista del Concerto degli Auguri 2018 (sabato 29 dicembre al Palazzo dei Congressi), un altro evento speciale si aggiunge a comporre il programma delle festività.

Mercoledì 26 dicembre, Paolo Cevoli, che abbiamo appena visto mattatore sul palco di piazzale Ceccarini in occasione del 96° compleanno di Riccione, torna nella sua città nel giorno di Santo Stefano con lo spettacolo La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli, una divertente e originale interpretazione del libro dei libri.

Cevoli rilegge quella storia come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo, il “primo attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi biblici.

L’appuntamento (ad ingresso libero fino ad esaurimento posti) è mercoledì 26 dicembre ore 21.00 al Palazzo dei Congressi.