Aggrediscono poliziotti dopo aver occupato stabili abbandonati: denunciati quattro clandestini

Cronaca

Rimini

| 14:19 - 20 Ottobre 2018

Sabato mattina la Polizia ha eseguito accertamenti in stabili abbandonati di Miramare. Qui sono stati identificati e denunciati, per invasione di terreni ed edifici, tre nigeriani e un tunisino, di età compresa tre i 25 e i 35 anni. Tutti e quattro sono risultati clandestini. Il tunisino, 34 anni, ha reagito con la forza al controllo, cercando di fuggire e aggredendo gli agenti a calci e pugni, strappando loro parti della divisa. Denunciato per resistenza e danneggiamento aggravato, il 34enne è stato arrestato perché sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione: deve espiare un anno di reclusione per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.