Rimini Calcio a Imola, out Arlotti e Ferrani. Righetti sibillino in conferenza: 'Cambieremo qualcosa'

| 13:26 - 20 Ottobre 2018

Dopo la prima sconfitta in campionato, il Rimini affronta la difficile trasferta sul campo dell'Imolese. Al Galli si gioca domenica alle 18.30: Righetti non potrà contare su Arlotti infortunato e Ferrani squalificato. In difesa sarà Brighi il centrale, affiancato da Venturini e Petti. A centrocampo si rivedrà Simoncelli sulla fascia destra, mentre al centro le scelte sembrano obbligate: Alimi con Variola, Candido trequartista alle spalle delle due punte Volpe e Buonaventura. Righetti potrebbe però sorprendere, la difesa a tre è sicura, ma il tecnico ha comunque promesso dei cambiamenti, non tanto a livello di uomini, quanto di atteggiamento in campo. Ci saranno anche cambiamenti tattici? In casa Imolese la certezza è il 4-3-1-2 di Dionisi, l'uomo chiave il regista davanti alla difesa, l'ex trequartista Carraro, mentre in attacco è in splendide condizioni di forma Lanini. In conferenza stampa Righetti ha comunque sottolineato che a Salò il Rimini ha fatto il primo tempo migliore dell'anno e che la sconfitta è stata immeritata.

I PRECEDENTI AL GALLI

Partite giocate 25

Vittorie Rimini 9

Pareggi 2

Vittorie Imolese 14

Reti Rimini 33

Reti Imolese 38