Raduno dei novafeltriesi nati nel 1978, tra loro il famoso stilista Angelo Cruciani

| 07:18 - 21 Ottobre 2018

Più di 100 novafeltriesi, tutti nati nell'anno 1978, si sono radunati venerdì sera al ristorante Il Parco per festeggiare, tutti insieme, il 40esimo compleanno. Una serata evento che ha registrato la partecipazione di tante persone che non risiedono più nella cittadina riminese, ma che non hanno voluto mancare all'appuntamento. Tra loro c'era anche chi ha fatto tantissima strada, materialmente e anche metaforicamente, diventando oggi un apprezzatissimo stilista. Angelo Cruciani non si è voluto perdere la reunion con i concittadini novafeltriesi ed è sceso da Milano fino alla Provincia di Rimini per trascorrere un wekeend nella sua terra d'origine. Con sé ha portato un graditissimo regalo: tshirt fatte realizzare appositamente per l'evento, da regalare a tutti i commensali. "Ero tornato tre anni fa, per una cena di classe delle scuole elementari, ma in quel caso ero stato solo poche ore. Quella volta erano stati vent'anni che non tornavo al mio paese. Ma ieri ho rivisto persone che non vedevo da quando avevo 14 anni, 26 anni fa", racconta Angelo. Lo stilista, che quattro anni fa ha aperto il brand Yezael, dopo le scuole medie si è trasferito con la famiglia nelle vicinanze di Urbino, per frequentare il famoso istituto d'arte della città marchigiana ("Il più antico che c'è in Italia, la scuola di Raffaello"). Dopo gli studi ha iniziato a fare il modello, trasferendosi all'estero, tra Hong Kong e New York, diventando infine stilista. Oggi Angelo ha lo studio a Milano e una sede di Yezael a Shanghai, ma in cantiere c'è anche un'apertura a Riccione, per creare uno stabilimento di produzione. Così, per la cena dei 50 anni, potrà essere più vicino alla sua Novafeltria.