In casa un fucile rubato, più di mezzo kg di droga e un campionario di fiale e pasticche: arrestato 36enne siciliano

Cronaca

Rimini

| 12:33 - 20 Ottobre 2018

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri di Miramare hanno arrestato un 36enne originario della provincia di Messina, pregiudicato e residente a Rimini, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni ed arma comune da sparo. Le indagini dei Carabinieri sono partite dalle segnalazioni dei cittadini sull'insolito via vai di giovani a tutte le ore del giorno e della notte in una zona di Bellariva. Disposta la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno scoperto nella cucina dell'abitazione due involucri in cellophane trasparente e contenenti due frammenti di hashish dal peso complessivo di 72 grammi, due dosi di cocaina dal peso di 2 grammi, 45 fiale e 62 pastiglie di anabolizzanti. Nel garage c'erano invece due buste in plastica con 250 grammi di marijuana. Nel ripostiglio dell’abitazione, ubicato nel sottotetto dello stabile, i militari hanno infine rinvenuto un borsone da palestra con all’interno 4 involucri in plastica contenenti complessivamente ulteriori 350 grammi di marijuana, un fucile da caccia calibro 12, rubato lo scorso luglio a un riminese, con 71 munizioni. Il 36enne è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari, in attesa del processo.