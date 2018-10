Croce Rossa Cattolica Morciano cerca volontari, il corso al via il 5 novembre

Attualità

Cattolica

| 12:21 - 20 Ottobre 2018

La Croce Rossa Cattolica - Morciano organizza un corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa italiana che prenderà il via lunedì 5 novembre, presso la sede CRI del Comitato di Cattolica – Morciano di Romagna, Via XXIV Maggio,28 a Cattolica, come da calendario lezioni che potrà essere visionato dopo aver effettuato l'iscrizione. La data indicata del 05/11/2018 è riferita alla serata di presentazione del corso, che si svolgerà alle ore 21.00, all'interno della sede CRI di Cattolica. Possono iscriversi al Corso base tutti i cittadini aventi i requisiti richiesti e che abbiano dai 14 anni in su. I partecipanti, terminato il corso, potranno svolgere attività presso tutte le Sedi della Croce Rossa Italiana. L'obiettivo del corso è di fornire nozioni di base a tutti i Volontari CRI, in particolare il corso mira a:

· far conoscere storia, peculiarità e specificità dell'Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

· diffondere e rinforzare i Sette Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

· offrire al Volontario, che vuole aderire alla Croce Rossa Italiana, una preparazione di base, garantendo omogeneità – in termini di formazione e qualità - sull'intero territorio nazionale;

· assicurare ai nuovi Volontari una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere;

· informare e formare il Volontario con conoscenze pratiche ed utili;

· far acquisire a ciascun Volontario la capacità di porre in essere i gesti salvavita.





Presidente Gabriella Zangheri 331/2028622; gabriella.zangheri@emiliaromagna.cri.it

Angela 349/4135804