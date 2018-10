Da martedì 23 a giovedì 25 ottobre Rimini ospita la XXXV Assemblea Anci

Attualità

Rimini

| 12:05 - 20 Ottobre 2018

I sindaci sono, prima che amministratori, cittadini essi stessi, alle prese coi problemi della vita di tutti i giorni. Sarà questo il filo conduttore alla 35^ assemblea nazionale dell’Anci che si svolgerà a Rimini dal 23 al 25 ottobre, nei padiglioni della Fiera.

I lavori dell’associazione vedranno per la quarta volta consecutiva la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata di apertura.

Le sessioni di confronto tra sindaci, amministratori, parti sociali, mondo politico e imprenditoriale ruoteranno intorno ad alcune parole chiave della Costituzione. La riflessione si soffermerà nella sessione mattutina di mercoledì 24 su ‘I sindaci per il lavoro, per la dignità e per l’uguaglianza’. E su quelli della salute, della cultura e dell’ambiente discussi nella sessione pomeridiana “I sindaci per la salute, per la cultura e per l’ambiente”. In questa sessione interverranno: il presidente dell’Anci Antonio Decaro, il sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane, Dario Nardella, e il presidente Fieg Andrea Riffeser Monti che si soffermeranno sulle iniziative di collaborazione tra Anci ed editori; oltre a Paolo Glisenti Commissario Generale Italia per EXPO 2020 DUBAI e a Massimo Tononi Presidente Cassa depositi e prestiti.

La prima parte dei lavori di giovedì 25 ottobre sarà riservata al tema dell’autonomia con la sessione ‘Prima cittadini per l’autonomia e l’identità in una Repubblica una e indivisibile’; mentre nel pomeriggio vi sarà il focus ‘Salviamo le nostre periferie’ dedicato alle 96 città del bando Periferie, dopo il ritrovato accordo con il governo per il completamento dei progetti.

L’Assemblea Anci sarà presentata durante una conferenza stampa che si terrà lunedì 22 ottobre alle 15.00 a Rimini, presso la sala Giunta del Comune (Palazzo Garampi), alla presenza del sindaco Andrea Gnassi, del segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra e del presidente di Anci Emilia-Romagna Michele de Pascale.

I lavori dell’Assemblea saranno visibili in diretta streaming dal sito dell’Anci e su Twitter con l’hastag #anci2018; sulla pagina facebook Anci saranno trasmesse le dirette di alcuni momenti clou della tre giorni e sottoposte ai rappresentati dell’Associazione alcune domande inviate dai cittadini.