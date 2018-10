Morciano: colpo al bancomat nella notte, ignoti lo fanno esplodere e fuggono

Cronaca

Morciano

| 11:40 - 20 Ottobre 2018

Tutto è accaduto in una manciata di minuti, un boato e poi la fuga: erano le 4 e 40 circa a Morciano, nella centralissima Piazza Risorgimento, quando ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della banca Malatestiana, all’incrocio con via Roma. Immediato l’intervento delle Forze dell’ordine sul posto, purtroppo i malviventi avevano già fatto perdere le proprie tracce, fuggendo con un bottino in corso di quantificazione. Intervenuta anche un'unità dei Vigili del Fuoco. Da una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti e dalla sorveglianza, che hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, pare fossero in quattro, incappucciati, scesi da un’auto di media cilindrata di colore bianco, su cui poi sono fuggiti dopo il colpo. Sono in corso le indagini.