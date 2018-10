Moto3, in Giappone il riminese Bezzecchi parte dalla prima fila col terzo tempo. Martin è quarto

Sport

Rimini

| 10:03 - 20 Ottobre 2018



Marco Bezzecchi, pilota riminese della VR46 Academy, partirà dalla prima fila nel GP del Giappone a Motegi. Il riminese ha fatto il terzo tempo alle spalledell’argentino Gabriel Rodrigo (Ktm) e dall’inglese John PcPhee. Quarto il leader Jorge Martin. Sesto posto per l’altro riminese Enea Bastianini. Il riminese, dopo la caduta in Thailandia nell'ultima sfortunata trasferta, deve piazzarsi davanti a Martin per tenere in vita le speranze di conquistare il mondiale: i due sono eparati da 26 punti.