Monica Guerritore, Corrado Augias, Lella Costa: si alza il sipario sulla stagione teatrale di Morciano

Domenica 21 ottobre, con il “Circo delle nuvole” di Gek Tessaro, si alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione teatrale di Morciano di Romagna. Nove grandi spettacoli dedicati a bambini, ragazzi e adulti con la partecipazione di artisti e compagnie tra le più creative del panorama nazionale. Morciano riscopre il suo amore per la cultura e il teatro grazie a due distinte rassegne, ‘Il nido di formica’ e ‘Blu Morciano’, ideate e curate dal direttore artistico Alex Gabellini. Un ricco programma che, a partire da ottobre e fino a marzo 2019, farà divertire ed emozionare i morcianesi nella cornice del padiglione fieristico di via XXV Luglio.

Vera novità di quest’anno è rappresentata da ‘Blu Morciano’, un cartellone di tre spettacoli serali con protagonisti alcuni volti noti del teatro, del cinema e della televisione. Blu come il colore che è stato scelto per vestire la location del padiglione fieristico: la luce blu, proiettata da streap led a pavimento, dalle vetrate e da altre installazioni architetturali, inonderà completamente il foyer dell’area spettacoli, conferendo un’atmosfera suggestiva all’ambiente. Il blu richiama anche il massimo esponente della pittura futurista italiana, Umberto Boccioni, le cui origini, come noto, solo legate a Morciano. Negli anni del suo amore segreto con Vittoria Colonna, il pittore trovò infatti proprio nelle tonalità del blu la massima rappresentazione della sua passione. Tre gli ospiti d’eccezione di questa rassegna.

Si comincia il 23 novembre con Monica Guerritore, che riporterà in scena, dopo dieci anni, il suo spettacolo di maggior successo, “Giovanna D’Arco”. Uno spettacolo intenso accompagnato da proiezioni e musiche che spaziano dai Carmina Burana ai Queen. La forza e la passione di una donna determinata e pronta a tutto. Il 21 febbraio toccherà invece a Corrado Augias, conduttore televisivo e politico italiano, e al suo “Ecce Homo”, un viaggio nelle ultime ore di Gesù, alla sua condanna e alla mediocrità del diritto penale romano. Lo spettacolo spiega l'intrigo politico, gli interessi, le spinte sociali che determinarono la crocifissione come in un romanzo storico avvincente, commovente e sapiente. Chiude, il 14 marzo, Lella Costa con “Questioni di cuore”: uno spettacolo che è un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Uno spettacolo ironico, a tratti intimo, messo in scena da una delle più importanti attrici italiane.

Biglietteria. Da martedì 6 novembre prevendita online www.liveticket.it; prevendita biglietti presso biblioteca comunale ‘G. Mariotti’ tutti i martedì di novembre e febbraio dalle 9.30 alle 12.30. Inizio spettacoli: ore 21.15. Info: 3334593518.

Si pone invece in continuità con l’esperienza della scorsa primavera la seconda edizione de “Il nido di formica”, rassegna teatrale per scuole e famiglie organizzata in collaborazione con i Comuni di Montefiore Conca e Coriano. In programma 3 matinée per le scuole e 3 spettacoli domenicali

I matinée:

mercoledì 13 febbraio - scuole dell’infanzia, prima e seconda elementare - Compagnia Franceschini - “Celeste, la fiaba dei colori”lunedì 18 febbraio - classi terze, quarte e quinte - Luigi D’Elia in “La grande foresta” lunedì 22 ottobre - scuole secondarie di primo grado - Gek Tessaro presenta “Il cuore di Chischiotte”

I domenicali (inizio spettacoli 16.30)

21 ottobre - Gek Tessaro - “Il Circo delle nuvole”

17 febbraio - Teatro in Trambusto - “La Principessa Capriccio”

3 marzo – Il Baule volante - “Il sogno di tartaruga"

La biglietteria aprirà alle 15.30 nei giorni di spettacolo. Posto unico: 5 euro.

Anche il Comune di Coriano ospiterà uno spettacolo musicale per ragazzi in collaborazione con la compagnia Fratelli di Taglia. Ad arricchire l’esperienza morcianese sarà poi un laboratorio di teatro per adulti condotto da Gek Tessaro, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Mariotti, e altri spettacoli che vedranno coinvolti gli istituti superiori del polo morcianese.