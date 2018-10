Basket C Silver, sabato gli Angels ricevono la matricola Zola Predosa. La carica di Zannoni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:25 - 20 Ottobre 2018

Sabato sera gli Angels affrontano al Madison Zola Predosa alle ore 21.

Giacomo Zannoni, che tipo di squadra vi aspetta?

"La Pallacanestro F. Francia è una squadra neopromossa, un gruppo di ragazzi che si conoscono bene e che difendono duro. Probabilmente proveranno ad andare in contropiede, noi dovremo essere pronti e cercare di imporre il nostro gioco fin dal primo quarto"

Dall'Emilia sono attesi diversi tifosi cosa: chiedi invece tu ai tifosi Angels?

"Sono contento che i tifosi avversari siano numerosi perché una bella cornice di pubblico è essenziale in ogni partita. Invito anche i nostri tifosi a presentarsi numerosi e spingerci con il loro tifo a ottenere la vittoria".

Giacomo ritorni a Santarcangelo dopo quattro stagioni, cosa ti ha spinto di nuovo all’ombra del Campanone?

"La motivazione principale era ripartire in una società seria, in un ambiente sereno, con ragazzi che si impegnano in tutti gli allenamenti e sperando di ottenere i migliori risultati possibili"

Raccontaci l’ultima settimana di allenamenti sia dal punto di vista fisico che tecnico.

"Purtroppo veniamo da un periodo con diversi infortuni, in particolare Rudy Lucchi e Arti Russu. Rudy lo avevamo già recuperato per la prima partita anche se a mezzo servizio, mentre questa settimana è rientrato nel gruppo anche Arti che ci darà un grande aiuto. Ci stiamo allenando bene con grande intensità che speriamo di replicare anche in partita".